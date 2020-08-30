Постол – Рамірес: відео найкращих моментів чемпіонського бою українця

Знаменитий український боксер Віктор Постол (31-3, 12 КО) не зміг завоювати титул чемпіона за версіями WBC і WBO, програвши Хосе Раміресу (26-0, 17 КО).

12-раундовий поєдинок пройшов в Лас-Вегасі і завершився рішенням суддів на користь боксера з США: 114 – 114, 115 – 113, 116 – 112.

Наш співвітчизник більшу частину часу провів у захисті, віддавши центр рингу американцю. Рамірес частіше і потужнiше атакував, здобувши заслужену перемогу.

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Крайній свій бій Постол провів 28 квітня 2019 року на вечорі боксу в Лас-Вегасі (США). 35-річний уродженець Великої Димерки розбив француза Мохамеда Мімун (21-4, 2 КО). 10-раундовий бій завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця 98:92, 97:93, 99:91.

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