Постол – Рамірес: опубліковані статистика ударів і суддівські записки

Український боксер Віктор Постол (31-3, 12 КО) завдав більше ударів в бою в бою проти Хосе Раміреса (26-0, 17 КО).

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, українець викинув 668 ударів, а американець – 556.

При цьому кращу точність показав чинний чемпіон. 156 його ударів прилетіло в ціль. У Віктора – 147. У ударах по корпусу на стороні Раміреса вражаюча перевага – 48 на 19.

Постол перевершив в точних джебах (14 проти 0), але поступився в силових ударах (5 проти 48).

Статистика ударів Постол - Рамірес CompuBox

Після 12 раундів більшість суддів віддали перемогу Раміресу – 114-114, 115-113, 116-112. Суддя Дейв Моретті побачив перевагу українського боксера в 1-му, 2-му, 3-му, 5-му, 9-му і 10-му раундах і нарахував нічию. Решта вважали, що американський чемпіон повністю володів перевагою.

суддівські записки Top Rank

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Постол в ніч на 30 серпня не зміг завоювати титул чемпіона за версіями WBC і WBO, програвши Хосе Раміресу.

Пізніше було опубліковано відео найкращих моментів зустрічі.