Поставив собі фінгал: британський боксер зганьбився під час тренування

Михайло Морозов Бокс 17:48, 14.04.2020

Чемпіон Європи в першій напівсередній вазі британський боксер Сем Максвелл поставив собі фінгал, демонструючи своїм підписникам, як правильно виконувати аперкот.

Як повідомляє видання DailyMail, в умовах карантину 31-річний спортсмен тренується вдома та ділиться навчальними відео у себе в Instagram. Під час одного із занять боксер показував підписникам, як правильно наносити аперкот, і випадково поставив собі фінгал. Максвелл відразу ж опустився на коліно і попросив свого друга зупинити зйомку. Пізніше британець показав, як тепер виглядає його око.

Сем Максвелл
@ sammax88

Відзначимо, що Максвелл дебютував у професіоналах у 2016 році. Він виграв усі 13 поєдинків, закінчивши 11 з них нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Біллі Джо Сондерс записав відео, на якому показав, як правильно бити дружину під час карантину, і нарвався на покарання.

Коментувати
Спорт Бокс

Дивіться також

У Києві коронавірусом заразилася 551 особа: під загрозою опинилися діти

Справа Чорновол – політичне дійство ДБР на замовлення Кремля

Влада цинічно покинула в епіцентрі коронавірусу хвору на рак дитину. Історія боротьби маленького українця

На нас пытаются накинуть рабский ошейник

Зарівняли трактором: на Київщині в учасників АТО "віджали" 300 ділянок землі