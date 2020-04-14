Поставив собі фінгал: британський боксер зганьбився під час тренування

Чемпіон Європи в першій напівсередній вазі британський боксер Сем Максвелл поставив собі фінгал, демонструючи своїм підписникам, як правильно виконувати аперкот.

Як повідомляє видання DailyMail, в умовах карантину 31-річний спортсмен тренується вдома та ділиться навчальними відео у себе в Instagram. Під час одного із занять боксер показував підписникам, як правильно наносити аперкот, і випадково поставив собі фінгал. Максвелл відразу ж опустився на коліно і попросив свого друга зупинити зйомку. Пізніше британець показав, як тепер виглядає його око.

Сем Максвелл @ sammax88

Відзначимо, що Максвелл дебютував у професіоналах у 2016 році. Він виграв усі 13 поєдинків, закінчивши 11 з них нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Біллі Джо Сондерс записав відео, на якому показав, як правильно бити дружину під час карантину, і нарвався на покарання.