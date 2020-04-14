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14 квітня • оновлено в 18:36
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Поставив собі фінгал: британський боксер зганьбився під час тренування

1.2т
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Чемпіон Європи в першій напівсередній вазі британський боксер Сем Максвелл поставив собі фінгал, демонструючи своїм підписникам, як правильно виконувати аперкот.

Як повідомляє видання DailyMail, в умовах карантину 31-річний спортсмен тренується вдома та ділиться навчальними відео у себе в Instagram. Під час одного із занять боксер показував підписникам, як правильно наносити аперкот, і випадково поставив собі фінгал. Максвелл відразу ж опустився на коліно і попросив свого друга зупинити зйомку. Пізніше британець показав, як тепер виглядає його око.

Сем Максвелл

Сем Максвелл

@ sammax88

Super Sam's Quarantine Boxfit live classes have been cancelled until further notice sorry to all paying customers we will be back stronger ! 😂 @ ceemax90 🎥💻 #boxing #uppercut #punchyourself #blackeye

Публікація від Sam Maxwell (@ sammax88)

Відзначимо, що Максвелл дебютував у професіоналах у 2016 році. Він виграв усі 13 поєдинків, закінчивши 11 з них нокаутом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Біллі Джо Сондерс записав відео, на якому показав, як правильно бити дружину під час карантину, і нарвався на покарання.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Англія
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