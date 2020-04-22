"Послухайте, що він говорить": знаменитий російський боксер захопився Усиком

Колишній чемпіон за версіями WBA і IBF в першій важкій вазі росіянин Денис Лебедєв заявив, що захоплюється діями українця Олександра Усика як на рингу, так і за його межами.

"Усик зараз на іншій планеті, якщо говорити про бокс. Коли наш бій ще був у мріях, ми обидва були іншими. А зараз не хотів би літати в хмарах. Олександр вже зробив собі ім'я як на рингу, так і за його межами. Послухайте, що він говорить. Якби таких людей було побільше, жили б інакше", – цитує слова Лебедєва видання RT.

Денис Лебедєв Lenta.ru

Він зазначив, що добре ставиться до Усика і кілька разів зустрічався з ним в США.

"Так. Кілька разів зустрічався з ним, а одного разу навіть говорили по телефону напередодні Нового року. Він тоді перебував у США. Поговорили, привітали один одного, побажали успіхів у всіх починаннях", – розповів росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Денис Лебедєв оголосив про завершення кар'єри після ганебної поразки в поєдинку проти південноафриканця Табісо Мчуну.