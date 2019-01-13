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''Поруч з іконами'': Усик справив фурор домашнім відео

3.2тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу за версіями WBC, WBO, IBF і WBА у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) виклав відео з усіма своїми нагородами.

У ролику, який спортсмен розмістив у себе в Instagram, головне місце займають трофей Мохаммеда Алі за перемогу у Всесвітній боксерській суперсерії, а також медаль за перемогу на Олімпіаді в Лондоні.

"Поруч з іконами православними, це чудово", - коментують картинку захоплені користувачі.

Демонстрацію трофеїв Усик зробив під композицію Адель - "Someone Like You", підписавши кліп "Вони теж співають".

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Таким чином, українець пожартував на тему флешмобу під назвою #AdeleChallenge. Мета челенджу полягає в тому, щоб хором виконати вищезгадану пісню і записати це на відео.

В кінці 2018 року британська співачка заявила про завершення музичної кар'єри. Фанати не захотіли так просто відпускати свого кумира, створивши цей флешмоб.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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ЕбашРусню Андрей
ЕбашРусню Андрей
Случай более запущенный, чем у Виталика ! ;)
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