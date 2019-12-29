"Порожній танк": у Ломаченка з глузуванням "приземлили" чемпіона світу

Менеджер українського легкоатлета Василя Ломаченка Егіс Клімас з глузуванням звернувся до Джервонта Девіса після перемоги над Юріоркісом Гамбоа.

"Тут тільки один король дивізіону! Джервонта Порожній танк все ще переможець? Ти боксував зі старим Гамбоа, і ти все ще віриш, що переможеш Лома!?" - написав Клімас у своєму Instagram

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Нагадаємо, що в ніч на 29 грудня, Джервонта Танк Девіс (23-0, 22 КО) здобув дострокову перемогу над досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "звичайного" чемпіона свiту WBA в легкій вазі.

На даний час титулом "суперчемпіона" в цій категорії (до 61,2 кг) володіє український боксер Василь Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Девіс, який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа влаштував бійку.

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