"Порожній танк": у Ломаченка з глузуванням "приземлили" чемпіона світу

Менеджер українського легкоатлета Василя Ломаченка Егіс Клімас з глузуванням звернувся до Джервонта Девіса після перемоги над Юріоркісом Гамбоа.
"Тут тільки один король дивізіону! Джервонта Порожній танк все ще переможець? Ти боксував зі старим Гамбоа, і ти все ще віриш, що переможеш Лома!?" - написав Клімас у своєму Instagram
There is only ONE King on the Division 👊 @lomachenkovasiliy #champion #wbachamp #Repost @vortexphoto with @get_repost - - Still on the Gervonta "EmtyTank" Bandwagon? 😂 struggled with a old & handicapped Gamboa but he still beats Loma!? 🤭🤣 #EXPOSED #loma #boxing #klimasmanagement #davisgamboa #salazar #canonusa
Нагадаємо, що в ніч на 29 грудня, Джервонта Танк Девіс (23-0, 22 КО) здобув дострокову перемогу над досвідченим кубинцем Юріоркісом Гамбоа (30-3, 18 KO) в бою за титул "звичайного" чемпіона свiту WBA в легкій вазі.
На даний час титулом "суперчемпіона" в цій категорії (до 61,2 кг) володіє український боксер Василь Ломаченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Девіс, який обіцяв убити в рингу українця Василя Ломаченка, перед боєм з кубинцем Юріоркісом Гамбоа влаштував бійку.
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