Головна Новини
7 жовтня • оновлено в 18:06
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Поразка Дерев'янченка від Головкіна викликала обурення в мережі: спортивні підсумки 6 жовтня

Читати матеріал російською

Український боксер Сергій Дерев'янченко спірно програв чемпіонський бій Геннадію Головкіну, а збірна України з баскетболу 3х3 взяла "срібло" ЧС U-23.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 6 жовтня.

Крім того, український боксер Денис Берінчик потрапив у курйозну ситуацію під час бою в Києві. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Зал освистав: українець Дерев'янченко зі скандалом програв Головкіну в чемпіонському бою

Повний зал у Нью-Йорку освистав Головкіна після перемоги над Дерев'янченком — відеофакт

Стало відомо, скільки раундів виграв Дерев'янченко в бою з Головкіним

Берінчик тільки в кінці бою дізнався, що йому потрібно провести 12 раундів, а не 10

Збірна України U-23 стала віцечемпіоном світу з баскетболу 3х3

"Сфальсифікувати л**но": бій Головкін — Дерев'янченко викликав обурення в соцмережах

Українка Бех стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Головкін – Деревянченко" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Головкін – Деревянченко Баскетбол 3х3
Особи
Сергій Деревянченко Геннадій Головкін Марина Бех-Романчук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel