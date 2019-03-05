Помститися Усику? Гассiєв зважився на несподіваний крок

Екс-чемпіон світу в першій важкій вазі росіянин Мурат Гассiєв (26-1, 19 КО) веде переговори з онлайн-стримінгом DAZN, повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

Йдеться про контракт на декілька поєдинків, а також про перехід росіянина в хевівейт (понад 90,7 кг), уточнює Vringe.com.

Гассієв не виходив у ринг із моменту поразки від українця Олександра Усика (16-0, 12 КО) у фіналі Суперсерії. Росіянин переніс операцію і тільки нещодавно приступив до повноцінних тренувань.

Раніше генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов повідомив, що Гассiєв планує повернутися в ринг у квітні-травні в Краснодарі, провести бій у Москві влітку. На особливому місці в планах осетина стоїть реванш із Усиком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги над Тоні Белью нокаутом у 8 раунді 10 листопада Олександр Усик заявив про бажання перейти в суперважку вагову категорію.

Одним із найочікуваніших поєдинків українця в новій вазі є протистояння проти британця Ентоні Джошуа.

Представник суперважковаговиків скандальний Тайсон Ф'юрі, який відібрав чемпіонські пояси у Володимира Кличка, впевнений, що "дрібному Усику" не варто переходити з крузервейту.

Дебютним суперником у суперважах називається Олександр Повєткін, проте переговори щодо організації бою раптово загальмувалися.

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