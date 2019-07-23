Помер відомий російський боксер, який потрапив після бою в реанімацію

Російський боксер Максим Дадашев помер не приходячи до тями в результаті травм, отриманих під час бою 20 липня.

Максим Дадашев Twitter.com/BoxingNewsED

Як повідомляє Telegram-канал RT з посиланням на команду спортсмена, Дадашев помер в клініці в США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-річний Дадашев був госпіталізований в критичному стані після поразки американцеві Сабріелю Матіасу. Бій був зупинений в 11-му раунді з ініціативи секунданта росіянина.

Максиму провели двогодинну операцію через субдуральну гематому. Щоб ліквідувати набряк довелося видалити частину черепа.

Після цього спортсмена ввели в медикаментозну кому. Нейрохірург Мері Кобб, яка провела операцію Дадашеву заявляла, що у боксера була сильна кровотеча.

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