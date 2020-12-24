Помер триразовий чемпіон світу з боксу

Американський боксер Френкі Рендалл, який із 1983 по 2005 рік був чемпіоном світу в першій напівсередній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської ради (WBC), помер у віці 59 років, повідомляє Boxing Scene.

Рендалл довгий час боровся з деменцією й пошкодженням мозку, які він заробив за свою 22-річну кар'єру в професійному боксі

Ексспортсмен, відомий як Хірург, помер у будинку для літніх людей у своєму рідному місті Моррістаун, штат Теннессі.

Рендалл відомий перш за все тим, що став першим боксером, який переміг Хуліо Сезара Чавеса, чий рекорд на момент їхнього бою в 1994 році становив 89 перемог за однієї нічиї.

Усього Френкі Рендалл провів 77 боїв, у яких 58 разів святкував перемогу. Ще одна зустріч завершилася внічию. 42 поєдинки американець завершив нокаутом.

Рендалл народився в Бірмінгемі, штат Алабама, осиротів у ранньому віці. Надалі він став провідним боксером-любителем, а потім професійно боксував із 1983 по 2005 рік.

Більшу частину своєї кар'єри він провів під промоутерством Дона Кінґа й зустрічався з такими бійцями, як колишній чемпіон світу Едвін Розаріо і Фредді Пендлетон.

В аматорському боксі Рендалл встановив рекорд 263 – 23, був п'ятиразовим чемпіоном "Золотих рукавичок" і срібним призером Олімпійських ігор у США в 1980 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон Європи з боксу з України Віталій Качановський 14 грудня помер у віці 61 року.