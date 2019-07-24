Помер ще один російський боксер

Федерація боксу Росії повідомила про смерть боксера Артема Ігнатьєва. Спортсмен пішов із життя 22 липня у віці 36 років. Подробиці смерті невідомі.

Артем Ігнатьєв був майстром спорту Росії міжнародного класу, чемпіоном країни серед юніорів.

Артем Ігнатьєв rusboxing.ru

"Федерація боксу Росії сумує разом із рідними і близькими Ігнатьєва", — йдеться в заяві організації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Федерація боксу Росії заявила про початок розслідування обставин смерті 28-річного російського бійця Максима Дадашева, який помер незабаром після поразки технічним нокаутом від Сабріеля Матіаса.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!