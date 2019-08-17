Помер один з найвеличніших чемпіонів в історії боксу

Колишній дворазовий чемпіон світу в напівсередній вазі, один з найвеличніших чемпіонів в історії боксу Хосе Наполес помер в п'ятницю, 16 серпня, в своєму будинку в Мехіко у віці 79 років.

Хосе Наполес

Боєць був відомий м'якою, плавною боксерською технікою, через що і отримав прізвисько "Mantequilla" (Масло). Вперше на титульний бій вийшов в 1969 році, до цього в професіоналах провів 64 бою.

Наполес 40 років був лідером за кількістю проведених захистів титулу об'єднаного чемпіона (14), поступився цим званням лише українськiй легендi Володимиру Кличку.

Ставав боксером року за версією журналу The Ring (1969). Завершив кар'єру з рекордом 81-7, 54 КО. У 1990 році включений у Всесвітній зал боксерської слави.

Новини В Італії помер знаменитий чемпіон

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу WBA в напівлегкій вазі пішов з життя 1 березня. На наступний день легендарному боксерові мало виповнитися 63 роки.

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