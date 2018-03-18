Помер легендарний боксер

Легендарний данський боксер Йорген Хансен (78-14-0, 34 КО), колишній триразовий чемпіон Європи в напівсередній вазі, помер у віці 74 років. Останні роки спортсмен страждав від деменції (старечого недоумства).

Хансен, який отримав прізвисько "Gamle" ("старий"), став однією з найзнаменитіших і улюблених фігур в Данії після бою з Дейвом Гріном в 1979 році. Будучи аустайдером, Хансен зміг перемогти в третьому раунді.

Йорген Хансен

У 1973 році Йорген Хансен боровся за титул чемпіона світу в напівсередній вазі WBC, але був побитий італійцем Бруно Аркар.

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У 1977 році в бою проти італійця Марко Сканія Хансен виграв титул чемпіона Європи в напівсередній вазі. У 1978 році він знову став чемпіоном Європи, перемігши француза Алена Маріона, зупинив його в 6-му раунді титульного бою.

Протягом кар'єри Йорген шість разів успішно захищав звання європейського чемпіона, перш ніж відмовитися від титулу в кінці 1981 року. Останній бій він провів в грудні 1982 року проти колишнього чемпіона світу Періко Фернандеса, вигравши рішенням суддів.

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