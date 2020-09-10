Помер колишній чемпіон світу з боксу

Колишній професійний боксер і учасник Олімпіади-1972 Алан Мінтер (39-9) помер у віці 69 років після тривалої боротьби з онкологією, повідомляє Sky Sports.

На Іграх в 1972 році британець завоював "бронзу". Через вісім років, виступаючи в професійному рингу, він став чемпіоном світу в середній ваговій категорії.

Мінтер завоював титул в поєдинку з італійцем Віто Антуофермо, ставши володарем чемпіонських поясівза версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC) і журналу The Ring. У тому ж році в бою-реванші він знову переміг італійського боксера, зберігши титул чемпіона.

Мінтер завершив кар'єру в 1981 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22-річний американський боксер Даніель Гонсалес був застрелений в Морено-Валлі, штат Каліфорнія, на пікніку на честь Дня праці.

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