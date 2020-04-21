Помер дворазовий чемпіон СРСР з боксу Анатолій Березюк

Максим Богданов Бокс 18:12, 21.04.2020

Відомий білоруський боксер і тренер Анатолій Березюк помер на 70-му році життя, повідомляє Білоруська федерація боксу (БФБ).

Анатолій Березюк

Анатолій Березюк - майстер спорту міжнародного класу, дворазовий чемпіон СРСР, володар Кубка СРСР, переможець і призер різних всесоюзних і міжнародних турнірів. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером в рідному Бобруйську, був віцепрезидентом Асоціації професійного боксу Білорусі.

"Керівництво та колектив громадського об'єднання висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Це велика втрата для всіх нас. Пам'ять про нього назавжди буде в наших серцях", – йдеться в повідомленні пресслужби БФБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня в Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболістові, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.

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