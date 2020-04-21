Головна Новини
21 квітня • оновлено в 18:50
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Помер дворазовий чемпіон СРСР з боксу Анатолій Березюк

2.3т
Читати матеріал російською

Відомий білоруський боксер і тренер Анатолій Березюк помер на 70-му році життя, повідомляє Білоруська федерація боксу (БФБ).

Анатолій Березюк

Анатолій Березюк

Анатолій Березюк - майстер спорту міжнародного класу, дворазовий чемпіон СРСР, володар Кубка СРСР, переможець і призер різних всесоюзних і міжнародних турнірів. Після завершення спортивної кар'єри працював тренером в рідному Бобруйську, був віцепрезидентом Асоціації професійного боксу Білорусі.

"Керівництво та колектив громадського об'єднання висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Це велика втрата для всіх нас. Пам'ять про нього назавжди буде в наших серцях", – йдеться в повідомленні пресслужби БФБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 квітня в Москві помер захисник столичного "Локомотива" Інокентій Самохвалов. Футболістові, який останні два сезони виступав за фарм-клуб "залізничників" "Казанку", було всього 22 роки.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Complexity
VS
Astralis
Победа Complexity с форой в +1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Illuminar
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.55 Сделать ставку
pro100
VS
Espada
Победа Espada
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Hard Legion
Победа Team Secret
1.65 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Шахтер Солигорск
Победа Динамо Брест
2.17 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Городея с форой (+1)
1.88 Сделать ставку
Городея
VS
БАТЭ
Тотал меньше 2.5
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Минск
Победа Славии
2.14 Сделать ставку
Неман
VS
Энергетик-БГУ
Победа Немана с форой (0)
1.60 Сделать ставку