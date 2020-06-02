Чемпіон СРСР з боксу, майстер спорту міжнародного класу Микола Разумов помер на 79-му році життя, повідомляє прес-служба Федерації боксу Росії.

Микола Разумов Персс-служба ФБР

"Федерація боксу Росії висловлює глибокі співчуття брату, дочки, онукам, рідним і близьким Миколи Олександровича Разумова. Пам'ять про нього збережеться в наших серцях", – йдеться в некролозі на сайті федерації.

Разумов став чемпіоном СРСР у ваговій категорії до 81 кг в 1969 році, переможцем двох міжнародних турнірів. У 1970 році він в якості капітана збірної СРСР брав участь у зустрічі з командою США (8:3). Разумов також працював заступником голови Карельського республіканського товариства "Динамо" і президентом Федерації боксу Карелії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше триразовий чемпіон світу з пауерліфтингу росіянин Андрій Трайбер був знайдений мертвим в своєму будинку в підмосковному Високовське.