Головна Новини
2 червня • оновлено в 18:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

Помер чемпіон СРСР з боксу Микола Разумов

2.3т
Читати матеріал російською

Чемпіон СРСР з боксу, майстер спорту міжнародного класу Микола Разумов помер на 79-му році життя, повідомляє прес-служба Федерації боксу Росії.

Микола Разумов

Микола Разумов

Персс-служба ФБР

"Федерація боксу Росії висловлює глибокі співчуття брату, дочки, онукам, рідним і близьким Миколи Олександровича Разумова. Пам'ять про нього збережеться в наших серцях", – йдеться в некролозі на сайті федерації.

Разумов став чемпіоном СРСР у ваговій категорії до 81 кг в 1969 році, переможцем двох міжнародних турнірів. У 1970 році він в якості капітана збірної СРСР брав участь у зустрічі з командою США (8:3). Разумов також працював заступником голови Карельського республіканського товариства "Динамо" і президентом Федерації боксу Карелії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше триразовий чемпіон світу з пауерліфтингу росіянин Андрій Трайбер був знайдений мертвим в своєму будинку в підмосковному Високовське.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Спорт Бокс

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 340.

    Вилікувалися: 10078. Померли: 727.

  • У світі захворіли понад 6,3 млн осіб, загинули – 377 тисяч.

  • В Італії оголосили про гучну перемогу над COVID-19 – зафіксований мінімальний приріст хворих.

  • Вчені попередили про згубні наслідки COVID-19, які тривають все життя.

  • Біолог пояснив природу хвороби – коронавірус вже не такий шкідливий.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку
Team Vitality
VS
NiP
Победа Team Vitality
1.70 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Virtus.pro
Победа MAD Lions
1.53 Сделать ставку
Nordavind
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.58 Сделать ставку
Гимарайнш
VS
Спортинг
Первый гол в матче забьет Гимарайнш
1.79 Сделать ставку
Бенфика
VS
Тондела
Победа Бенфики с форой (-2)
2.06 Сделать ставку