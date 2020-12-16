Помер чемпіон Європи з боксу з України

У понеділок, 14 грудня, чемпіон Європи з боксу Віталій Качановський помер у віці 61 року.

На сторінці міської ради Фастова в Facebook з'явилося повідомлення, в якому його представники висловили співчуття рідним і близьким колишнього спортсмена.

Качановський народився 11 грудня 1959 року в Фастові, згодом ставши почесним жителем міста. Він є заслуженим майстром спорту СРСР, чемпіоном Європи з боксу в 1983 році в категорії до 81 кг, володарем Кубка світу-1983, чемпіоном СРСР в 1986 і п'ятиразовим призером цих змагань в період з 1982 по 1985 роки і в 1987-му.

Протягом любительської кар'єри він взяв участь у 221 поєдинку, вигравши 207 із них.

Віталій також займався акторською та письменницькою діяльністю. Він знявся у фільмах "Тепла мозаїка ретро і ледь-ледь" (1990), "Дрянь" (1990) і "Неваляшка" (2007) і є автором книг "Життя як третій раунд" (2010) і "Російський спорт. Нокаут або нокдаун" (2012).

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