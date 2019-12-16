"Покінчимо з брехливим чемпіоном": Ломаченко отримав нахабну погрозу

Батько та тренер американського проспекта Теофімо Лопеса висловив упевненість у тому, що його син без проблем впорається з Василем Ломаченком.

Навесні наступного року боксери проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі, а Теофімо Лопес-старший розповів, що навчив свого сина цікавим трюкам.

Новини Боксер став сенсаційним чемпіоном і змусив Ломаченка піднятися в ринг

Теофімо Лопес

"Два роки тому я говорив, що ми плануємо знести голову Ломаченку, оскільки він брехливий чемпіон. Він ніколи не зустрічався з такими опонентами, як мій син. Ми дуже голодні. У березні або квітні 2020 року ми покінчимо з Ломаченком. Ми зробимо це менш ніж за п'ять раундів. Я навчив сина стилю, який рідко використовують у боксі. Він залишається перед суперником, відбиває удари та використовує кулаки опонента для власної вигоди", – наводить слова Лопеса-старшого XSPORT.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес сенсаційно нокаутував у другому раунді ганця Річарда Коммі та завоював чемпіонський пояс за версією Міжнародної федерації боксу (IBF) у легкій вазі.

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