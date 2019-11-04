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4 листопада • оновлено в 23:17
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"Покидьок": президент UFC скипів через бій Канело – Ковальов

3.5т Читати матеріал російською

Президент Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Дана Уайт жорстко пройшовся по промоутеру Оскару Де Ла Хойї.

Причиною обурення функціонера стало проведення боксерського бою Канело – Ковальов в один вечір з UFC 244. За словами Уайта, рішення Де Ла Хойї ледь не обернулося провалом для обох шоу, через що організаторам довелося затримувати початок поєдинку боксерів.

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Дана Уайт і Конор МакГрегор

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"Ви, хлопці, знаєте, як я ненавиджу Де Ла Хойю. Він покидьок, змія. Я ж казав йому не проводити шоу в цей вечір. Але він зробив те, що хотів, і ось що з цього вийшло. Я поважаю Канело і всіх інших бійців – усіх, хто представляє світ боксу. Але якщо ви думаєте, що це цей ідіот Де Ла Хойя знайшов вихід із ситуації, то ви помиляєтеся. Це все завдяки набагато більш розумним людям з його оточення", – наводить слова Уайта vringe.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сауль Канело Альварес нокаутував росіянина Сергія Ковальова і став чемпіоном світу в чотирьох вагових категоріях.

Водночас на турнірі UFC 244 визначився володар пояса головного гангстера промоушина.

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Теми
UFC Ковальов – Альварес
Особи
Сауль Альварес боксер Сергій Ковальов
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