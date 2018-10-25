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''Покажу майстерність'': суперник Ломаченка розкрив свої козирі перед боєм

7.7тЧитати матеріал російською

Наступний суперник українського боксера Василя Ломаченка Хосе Педраса розповів, що допоможе йому перемогти в бою, який відбудеться 8 грудня на арені Madison Square Garden. Пуерториканець впевнений, що зможе здолати українця в рингу завдяки своїй майстерності.

"З технічної точки зору Ломаченко ніколи не стикався з таким бійцем, як я. Я дуже радий цьому поєдинку, особливо тому, що він відбудеться в Нью-Йорку, де мене можуть підтримати вболівальники з Пуерто-Ріко. Фанати побачать більш цілеспрямованого і розумного Педрасу в рингу. В ту ніч я покажу майстерність", - розповів пуерто-риканський боксер в інтерв'ю Boxing Scene під час тренування.

Хосе Педраса

Хосе Педраса

Boxing Scene

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відверто розповів про взаємини зі своїм батьком і тренером Анатолієм.

Особи
Хосе Педраса ГонсалесВасиль Ломаченко
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