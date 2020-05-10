Показано, як змінювалися слова Усика про Крим і Росію

Максим Богданов Бокс 14:14, 10.05.2020 Оновлено: 14:18, 10.05.2020

Непереможний український боксер Олександр Усик після окупації Криму Росією у 2014 році різко змінив риторику своїх виступів.

"Радіо Свобода" показало відео, в якому зібрані висловлювання олімпійського чемпіона Лондона-2012, починаючи з 2014 року. Відразу після анексії півострова, Усик заявляв, що Крим це Україна, проте потім різко змінив точку зору.

Спортсмен всіляко уникав прямої відповіді, придумуючи версії у стилі "Крим божий" і "Крим – це Крим".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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