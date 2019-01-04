''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення у Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

За словами нашого боксера, українцям треба якісно виконувати свою роботу, а не спрямовувати негатив у бік інших. "Я поїхав до Росії і відповідально виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію", — наводить слова Усика газета "Експрес".

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