''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення у Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
За словами нашого боксера, українцям треба якісно виконувати свою роботу, а не спрямовувати негатив у бік інших. "Я поїхав до Росії і відповідально виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію", — наводить слова Усика газета "Експрес".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
21 липня минулого року Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі WBSS і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі.
Українець виявився сильнішим за суперника з РФ на записках всіх трьох суддів — 119:109, 120:108, 119:109.
Уже в листопаді Усик відстояв всі свої титули, нокаутувавши у восьмому раунді британця Тоні Белью.
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