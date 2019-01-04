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''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам

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Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик заявив, що не реагує на слова тих, хто розкритикував його за проведення у Москві фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

За словами нашого боксера, українцям треба якісно виконувати свою роботу, а не спрямовувати негатив у бік інших. "Я поїхав до Росії і відповідально виконав свою роботу. Нехай чітко виконують свої функції ті люди, які мене критикують. Совість у мене чиста. Я виграв під синьо-жовтим прапором. Дуже люблю рідну Україну. Але про це ніколи не кричу, а мовчки виконую свою місію", — наводить слова Усика газета "Експрес".

''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам
''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам
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''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам
''Поїхав до Росії'': Усик відповів критикам

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Теми
боксерська Ліга чемпіонівУсик - ГассиевWBSS
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Олександр Усик
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