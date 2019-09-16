Похмілля у Вегасі: Ф'юрі після бою "зашив" обличчя і відзначив перемогу в казино

Британський боксер Тайсон Ф'юрі розповів, що відзначив складну перемогу над шведом Отто Валліном в казино, де виграв кілька тисяч доларів. Також в лікарні Ф'юрі наклали близько 40 швів.

14 вересня в Лас-Вегасі Ф'юрі здолав Валліна одноголосним рішенням суддів у кривавому поєдинку - провів практично весь бій з небезпечним і неприємним розтином над правим оком.

"Все чітко. Відразу ж після бою відправився в лікарню. Там мені наклали кілька швів. Скільки саме? Точно не знаю. Думаю, близько 40. Слухайте, та що ви паритеся? Чуваки, все чітко! Це ж бокс! Ви як хотіли, щоб піти купатися, але не намокнути? Це ж бійка!", - сказав Ф'юрі, чиї слова цитує vRINGe.com.

Британець розповів про подальші події.

"Після лікарні я пішов спати. А коли прокинувся, вирішив провести час в казино, виграв п'ять тисяч баксів, бахнув пару банок пива. Які подальші плани? Ну, мабуть, бахну ще пару банок пива".

Тайсон Ф'юрі показав розтин після бою з Валлін Top Rank Boxing

Ф'юрі віддав належне своєму опонентові.

"Думаю, вийшло круто. Ну і Валлін, звичайно, крутий мужик, стійкий. Радий, що пройшов 12 раундів. Думаю, це допоможе вийти на новий рівень. А взагалі вважаю, що ми подарували уболівальникам круте шоу. До речі, було дуже багато народу. Я навіть здивувався", - зазначив Ф'юрі.

Тайсон також заявив, що готовий битися в лютому з чемпіоном WBC американцем Деонтеєм Уайлдером.

"Так, готовий до цієї битви!", - зазначив 31-річний боксер.

Імовірно бій Ф'юрі - Уайлдер відбудеться 22 лютого 2020 року. Бійці зустрічалися раніше: в грудні 2018 року в Лос-Анджелесі поєдинок завершився внічию роздільним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі був госпіталізований після бою з Отто Валліном.

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