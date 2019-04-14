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"Подумав, що кінець": Ломаченко зробив відверте зізнання про бій з Кроллою

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Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBO і WBA Василь Ломаченко зізнався, що в бою з Ентоні Кроллою в третьому раунді почав святкувати достроково перемогу через дії арбітра.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

"Після другого раунду я зрозумів, що бій складеться для мене легко. Я думав, що під час нокдауну рефері зупинив бій. Він стрибнув між нами, показав руками, щоб ми розійшлися, я і подумав, що це кінець, тому я і святкував" , – сказав Ломаченко в інтерв'ю Fight Hub TV.

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У мережі опублікували унікальне відео нокауту Ломаченка в бою з Кроллою

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ломаченко (13-1, 10 КО) в ніч на 13 квітня успішно захистив свої пояси в бою проти британця Ентоні Кролли (34-7-3, 13 КО). Через деякий час з'явилася шокуюча інформація про те, що наш співвітчизник отримав перелом. Однак справжній діагноз виявився не таким страшним.

Поєдинок в Staples Center в Лос-Анджелесі (США) завершився нокаутом від українця в 4-му раунді.

Відразу після бою Василь несподівано прийшов в роздягальню до британського боксера.

Крім того, були опубліковані відео кращих моментів битви, а також повний запис зустрічі.

Сам Ломаченко, коментуючи бій з Кроллою, розповів про "найбільшу помилку".

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Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Кролла" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко - Кролла
Особа
Василь Ломаченко
Місце
СШАЛос Анджелес
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