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6 квітня • оновлено в 22:11
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"Подивитися в очі": Ломаченко відповів на випади Лопеса

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Український суперчемпіон Василь Ломаченко висловив упевненість у тому, що план американця Теофімо Лопеса запресингувати суперника в майбутньому бою тільки полегшить йому завдання.

Він також зазначив, що його майбутній опонент є незручним і сильним боксером.

"Це полегшить мені задачу, якщо він вирішить мене задавити. Найцікавіше для мене – це подивитися в його очі й очі батька і побачити їхню реакцію після бою. У нього непростий стиль. Легко боротися з атакуючими бійцями, які йдуть вперед. Це набагато простіше. Переможцем стане той, у кого кращий боксер IQ. Ми побачимося на ринзі. Він гарний боксер, гарний боєць, він молодий, і він голодний, і у нього велика сила. Я хочу цей бій, тому що він чемпіон світу, й у нього мій пояс – титул IBF", – розповів Ломаченко в інтерв'ю Top Rank.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Теофімо Лопес несподівано назвав причину, з якої може не вийти на поєдинок проти Василя Ломаченка.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Василь Ломаченко
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