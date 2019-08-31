"Подивимося, що скаже": Ломаченко прокоментував перемогу над Кемпбеллом

Українець Василь Ломаченко висловив надію на проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Наш співвітчизник після перемоги над Люком Кемпбеллом подякував британську публіку за підтримку і звернувся до промоутера Боба Арума.

Новини Стало відомо про підставу Ломаченку в бою з Кемпбеллом

Ломаченко – Кемпбелл

"Звичайно, я щасливий. Я хотів би подякувати всім, хто був присутній на арені, і тим, хто організував цей бій. Фанати в Англії – це найкращі фани в світі. Звичайно, я хочу боксувати за четвертий пояс, але все буде залежати від того, що скаже Боб Арум", – сказав Ломаченко у рингу відразу після закінчення бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко завоював відразу три чемпіонські пояси, перемігши в Лондоні британця Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів.

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