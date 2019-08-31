Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини боксу

"Подивимося, що скаже": Ломаченко прокоментував перемогу над Кемпбеллом

Читати матеріал російською

Українець Василь Ломаченко висловив надію на проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Наш співвітчизник після перемоги над Люком Кемпбеллом подякував британську публіку за підтримку і звернувся до промоутера Боба Арума.

Новини
Стало відомо про підставу Ломаченку в бою з Кемпбеллом

Ломаченко – Кемпбелл

Ломаченко – Кемпбелл

"Звичайно, я щасливий. Я хотів би подякувати всім, хто був присутній на арені, і тим, хто організував цей бій. Фанати в Англії – це найкращі фани в світі. Звичайно, я хочу боксувати за четвертий пояс, але все буде залежати від того, що скаже Боб Арум", – сказав Ломаченко у рингу відразу після закінчення бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко завоював відразу три чемпіонські пояси, перемігши в Лондоні британця Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко – Кемпбелл" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ломаченко – Кемпбелл
Особа
Василь Ломаченко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...