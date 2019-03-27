"Побив якусь собаку": Ломаченко поставив на місце боксера, який обіцяв його "вбити"

Чемпіон світу WBO і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко висміяв непереможеного американця Теофімо Лопеса, який раніше обіцяв "убити" його на рингу. Український боксер заявив, що зухвалому проспекту ще рано кидати йому виклик.

"Є така притча. Приходить собака до лева і каже: "Давай будемо битися". Лев відповідає: "Та йди, не хочу я з тобою битися". Вона говорить: "А, ти злякався, я піду і розповім про це всьому лісу" . Лев заявляє: "Та йди, розповідай. Краще, нехай весь ліс каже, що я злякався, ніж потім в моїй зграї левів скажуть, що я побив якусь собаку", - сказав Ломаченко в інтерв'ю Youtube-каналі LOMA Official TV.

Василь Ломаченко instagram.com/lomachenkovasiliy

На думку українця, для того, щоб претендувати на бій з ним, Теофімо повинен побити кількох серйозних боксерів.

"Для початку перемогти одного топового боксера, другого, а потім вже можеш замахуватися на чемпіонів світу. Але він не побив жодного топа, жодного навіть середнього боксера, а вже кричить про те, що він хоче зі мною бій", - поставив на місце зухвалого американця Ломаченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в наступному поєдинку Теофімо Лопес буде битися проти Егіса Татлі. Фінський боксер у своїй кар'єрі провів 31 бій, зазанавши у них двох поразкок.

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