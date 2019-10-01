Побив дружину: у США заарештували зіркового боксера

Претендент на титул чемпіона світу американець вірменського походження Ванес Мартиросян, який нещодавно завершив кар'єру, потрапив до поліції.

Колишнього боксера заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві, повідомляє TMZ Sports.

Ванес Мартиросян

15 вересня Мартиросян побив свою дружину під час сварки в їхньому будинку в Глендейлі (США, Каліфорнія). Він схопив її за руку і вдарив головою в обличчя. Жінка змогла втекти і викликати поліцію, яка зафіксувала у неї синці на руці й розбитий ніс.

Боксер був заарештований наступного ранку й отримав попередження за тяжке побутове насильство. Пізніше Ванеса випустили під заставу в розмірі 50 тисяч доларів.

У травні 2018-го Мартиросян програв нокаутом казахстанцю Геннадію Головкіну в поєдинку за титул WBA Super і WBC.

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