Побитий Усиком боксер відновить кар'єру

Росіянин Мурат Гассієв збирається повернутися на ринг після поразки від українця Олександра Усика у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії 21 липня 2018 року. Екс-чемпіон світу ще не визначився, в якій ваговій категорії він буде виступати.

"Ніякою конкретною інформацію про можливий бій поки поділитися не можу, але думаю, що протягом квітня все стане зрозуміло. Приблизно за цей термін буде вирішуватися питання про ту вагу, в якій буде продовжена кар'єра, і це залежить і від переговорів з DAZN, і від можливих суперників", - цитує російського боксера VRinge.

Мурат Гассієв - Олександр Усик Boxing Scene

Гассієв вже приступив до тренувань і почав оформляти візу, щоб відправитися у тренувальний табір.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що глава Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що вони докладуть максимум зусиль для того, щоб організувати бій-реванш Олександра Усика і Мурата Гассієва.

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