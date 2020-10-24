Побитий Ломаченко виклав відео з лікарні

Український боксер Василь Ломаченко переніс операцію на травмованому плечі.

Після сенсаційної поразки від Лопеса, колишньому чемпіонові світу за версіями WBO, WBA і WBC, довелося лягти під ніж хірурга.

"Операція Василя Ломаченка, пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення і повернення в ринг", – йдеться у підписі до відео.

Василь Ломаченко після операції Instagram Василя Ломаченка

Відзначимо, що наш співвітчизник не зможе займатися боксом до кінця січня. Доктор Ніл ЕльАттраше, який оперував Ломаченка, заявив, що лікував плече українця з моменту його приїзду в США за шість тижнів до бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес виходив на бій з Ломаченком, маючи кілька травм. У американця були травмовані зап'ясті, плече і кісточка.