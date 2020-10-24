Побитий Ломаченко виклав відео з лікарні

Український боксер Василь Ломаченко переніс операцію на травмованому плечі.

Після сенсаційної поразки від Лопеса, колишньому чемпіонові світу за версіями WBO, WBA і WBC, довелося лягти під ніж хірурга.

"Операція Василя Ломаченка, пов'язана з травмою плеча, пройшла успішно. Підтримуємо нашого чемпіона і бажаємо якнайшвидшого відновлення і повернення в ринг", – йдеться у підписі до відео.

Відзначимо, що наш співвітчизник не зможе займатися боксом до кінця січня. Доктор Ніл ЕльАттраше, який оперував Ломаченка, заявив, що лікував плече українця з моменту його приїзду в США за шість тижнів до бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лопес виходив на бій з Ломаченком, маючи кілька травм. У американця були травмовані зап'ясті, плече і кісточка.