"Поб'ємо його": знаменитий екс-чемпіон світу зухвало висловився про Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Хасім Рахман, який зараз тренує екс-суперника Олександра Усика Майкла Хантера, впевнений, що його підопічний переможе українця в матчі-реванші в межах суперважкої ваги.

"Усик поки нічого не зробив у суперважкому дивізіоні. Спочатку повинні побачити, що він зробить у хевівейті. Він піднімається в хевівейт, і повинен буде визначитися – або він повертається у важку вагу і знову стає абсолютним чемпіоном, або залишається в суперважах. Не можна ось так просто взяти, піднятися в хевівейт і почати домінувати. Він проведе декілька боїв і, можливо, зустрінеться з Хантером. І я вам кажу, що результат буде іншим. Ми виграємо бій, поб'ємо його", – сказав Рахман в інтерв'ю iFL TV.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Майкла Хантера одноголосним рішенням суддів у поєдинку, який відбувся в квітні 2017 року. Всі троє суддів віддали перемогу українцю – 117:110. Водночас останній раунд перетворився на справжнє побиття американця, якого від нокауту врятувало закінчення бою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик згадав про те, як його побили на тренуванні.

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