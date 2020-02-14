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15 лютого • оновлено в 00:20
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"По животу можна вдарити": Усик розповів про боксерські навички Гончарука

1.4т
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Знаменитий український боксер, ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вважає, що у прем'єр-міністра Олексія Гончарука є боксерський потенціал.

Про це Усик розповів в коментарі агентству "Українські Новини".

Раритетне фото Олексія Гончарука

Раритетне фото Олексія Гончарука

Українські Новини

Агентство звернулося до Усика з проханням оцінити фото молодого Гончарука, який позував в боксерських рукавичках на одній з вечірок.

"Стоїть в стійці, але лікті занадто широко стоять, по животу можна вдарити. Потенціал є!", – сказав Усик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі спливли раритетні відео з Гончаруком. Так, в роки юності нинішній прем'єр-міністр України активно брав участь в різних мітингах, а також знімався в масовці телевізійних шоу.

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Автор
Денис Карпов
Особи
Олександр Усик Олексій Гончарук
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