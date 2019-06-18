"По твоїй йо**нiй голові": на Ломаченка наїхали з матами

Батько і тренер проспекту легкої ваги Теофімо Лопеса (13-0, 11 КО) Теофімо Лопес-старший спробував за допомогою образ звернути на себе увагу Василя Ломаченка (13-1, 10 КО).

Теофімо Лопес молодший і старший

"Ломаченко затримує дихання під водою на п'ять хвилин? Це лайно не допоможе йому, коли він вийде в ринг з моїм сином. Лайно, яке він робить з цифрами... Це все робиться для хайпа. Щоб ви всі подумали, що він особливий. В боксі грають роль навички. Ломаченко, що ти зробиш, коли мій син заїде по твоїй йо**анiй головi?" – сказав Лопес в ефірі Fight Hub TV.

Раніше Теофімо Лопес застеріг Ломаченка, щоб той не чекав легкого бою з Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь після операції повернеться в ринг 31 серпня в об'єднавчому бою за вакантний пояс кращого в легкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!