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По стопах Усика: український боксер може зібрати всі титули, побивши росіян

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Керівництво Всесвітньої боксерської суперсерії обговорює варіант організації турніру в напівважкій вазі. У разі досягнення успіху в переговорах у нашого чемпіона Олександра Гвоздика з'явиться можливість зібрати всі пояси.

Наразі український боксер володіє титулом чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Решта нагород у напівважкій вазі перебувають у російських спортсменів. Сергій Ковальов є чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), Дмитро Бівол – Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Артур Бетербієв – Міжнародної боксерської федерації (IBF), повідомляє luckypunch.

Новини
"Інвалід": Гвоздик зробив відверте зізнання про майбутній бій

Олександр Гвоздик

Олександр Гвоздик

BoxingScene

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик здобув титул WBC в грудні 2018 року, нокаутувавши канадського боксера Адоніса Стівенсона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у наступному бою український чемпіон Олександр Гвоздик захищатиме титул чемпіона світу проти француза Дуду Нгумбу.

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Тема
WBSS
Особи
Олександр ГвоздикСергій КовальовДмитро БіволОлександр Усик
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