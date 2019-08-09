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"Питання в тому ..." Джошуа зробив визнання перед реваншем з Руїсом

1.9т Читати матеріал російською

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа розповів про свої кондиції перед матчем-реваншем з мексиканським боксером Енді Руїсом, якому в червні він програв всі пояси.

Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа

"Зараз я недостатньо хороший, але додавши деякі аспекти, я стану досконалим бійцем. Я зможу проходити будь-яких суперників, наносити їм хуки і удари правою, після яких вони впадуть. Питання в тому, коли вони починають відповідати, наносити контрудари ... Я почав додавати інші аспекти. Це мій шанс додати все те, чого у мене не було в минулому", - зазначив Джошуа в інтерв'ю телеканалу Sky Sports.

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Офіційно місце проведення реваншу анонсують вже в п'ятницю, 9 серпня.

Нагадаємо, раніше стала відома причина поразки Джошуа в бою з Руїсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, реванш Джошуа - Руїс виявився під загрозою: британцеві висунули ультиматум.

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Ентоні Джошуа
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