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10 січня • оновлено в 19:42
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"Пишуть шляпу": Усик грізно звернувся до критиків

3.9т
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Український супертяж Олександр Усик грізно звернувся до тих вболівальників, які постійно висловлюють йому претензії.

Спортсмен заявив, що готовий зустрітися з недоброзичливцями віч-на-віч, щоб вислухати негатив на свою адресу.

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Олександр Усик

Олександр Усик

instagram.com/usykaa

"Друзі, злі, які мені пишуть якусь шляпу. Мене це не зачіпає і не злить. Тим більше, це не змінить мою думку, яка у мене усталена протягом довгого часу мого життя. Від того, що ви будете мене ображати або писати якісь гидоти, я не стану кращим або гіршим. Давайте домовимося: якщо у вас є до мене якісь претензії, ми зберемося, і всі бажаючі, які хочуть сказати мені те, що про мене думають, зроблять це в лице. Це ж набагато приємніше, ніж писати якусь х*рню", – сказав Усик під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим на сьогодні суперником у дивізіоні. Раніше сам Циганський король гнівно висловився на адресу Всесвітньої боксерської організації (WBO) через українця, якого назвав бомжем.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Усик
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Ватнік.
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Червоний Данило
Червоний Данило
усик ты сама шляпа, ватная шляпа! если есть что сказать, так сделай прессконференцию и ответь на вопросы недовольных людей, в том числе и мои! а то ты как крысенышь, все увиливаешь от прямых вопросов. 1. чей Крым? 2. Твое отношения к РФ и путину? 3. Твое отношение к упц мп? 4. помогал ли ты воинам ВСУ в АТО-ООС?
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Архипов Михаил
Архипов Михаил
Видели мы тебя на Кую
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