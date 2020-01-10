"Пишуть шляпу": Усик грізно звернувся до критиків

Український супертяж Олександр Усик грізно звернувся до тих вболівальників, які постійно висловлюють йому претензії.

Спортсмен заявив, що готовий зустрітися з недоброзичливцями віч-на-віч, щоб вислухати негатив на свою адресу.

Олександр Усик instagram.com/usykaa

"Друзі, злі, які мені пишуть якусь шляпу. Мене це не зачіпає і не злить. Тим більше, це не змінить мою думку, яка у мене усталена протягом довгого часу мого життя. Від того, що ви будете мене ображати або писати якісь гидоти, я не стану кращим або гіршим. Давайте домовимося: якщо у вас є до мене якісь претензії, ми зберемося, і всі бажаючі, які хочуть сказати мені те, що про мене думають, зроблять це в лице. Це ж набагато приємніше, ніж писати якусь х*рню", – сказав Усик під час прямого ефіру в соціальній мережі Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим на сьогодні суперником у дивізіоні. Раніше сам Циганський король гнівно висловився на адресу Всесвітньої боксерської організації (WBO) через українця, якого назвав бомжем.

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