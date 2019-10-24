"Пішов із життя": Володимир Кличко поділився трагічною новиною

У прославленого українського боксера Володимира Кличка помер його вчитель Леонід Волков.
"Він був поруч зі мною 4 з половиною роки, поки я успішно не захистив докторську дисертацію. Цього тижня, на жаль, професор Волков помер. Він був тим, хто запалив вогонь, який був мені потрібен. Він цінував, що я завжди намагався застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову складову. Хоча, можливо, я іноді турбував його безліччю питань, він завжди терпляче ставився до мене. Дякую за все, мій друже!" – поділився Кличко трагічною новиною у себе в Instagram.
I am convinced: "You can only be as good as your teacher ", so look for good ones ;-) I did the same with the supervision of my doctoral thesis in sports sciences . Leonid Volkov was by my side for 4 1/2 years until I successfully completed my PhD and beyond . This week, sadly, professor Volkov passed away. He was the one who has lightened up the fire I am caring . Prof. Volkov always supported my career as an athlete. He appreciated I always wanted to apply my practical experience in sports with knowledge using a scientific perspective . Although, I may have bothered him sometimes with tons of questions , he was always patient with me and took his time in answering them . Thanks for all, my man! I'll keep the fire alive. RIP, Professor Volkov! Did you have a teacher or a professor who influenced you in a positive way ? What did you learn from him / her?
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