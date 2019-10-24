"Пішов із життя": Володимир Кличко поділився трагічною новиною

У прославленого українського боксера Володимира Кличка помер його вчитель Леонід Волков.

"Він був поруч зі мною 4 з половиною роки, поки я успішно не захистив докторську дисертацію. Цього тижня, на жаль, професор Волков помер. Він був тим, хто запалив вогонь, який був мені потрібен. Він цінував, що я завжди намагався застосувати свій практичний досвід у спорті, використовуючи наукову складову. Хоча, можливо, я іноді турбував його безліччю питань, він завжди терпляче ставився до мене. Дякую за все, мій друже!" – поділився Кличко трагічною новиною у себе в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, влітку цього року померла найстаріша фанатка українського боксера Володимира Кличка – Лідія Смуда.

У 2012 році у віці 69 років помер Емануель Стюард, колишній тренер братів Кличків

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