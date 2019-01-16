''Пішов ти н***й, приятелю'': промоутер Усика втратив самовладання

Промоутер українця Олександра Усика Едді Хірн наїхав на легендарного боксера Ленокса Льюїса, який звинуватив британця Ентоні Джошуа в боягузтві.

На думку останнього абсолютного чемпіона світу в супертяжах, підопічний британського менеджера уникає поєдинку з чемпіоном Всесвітньої боксерської ради (WBC) Деонтеєм Уайлдером.

"Через тиждень я оголошу всі пропозиції, які я зробив, тому що мене бісить, що вони говорять про Джошуа. Цей хлопець буде битися з будь-ким. Подивіться на коментарі Леннокса Льюїса. З ким Льюїс бився в 22-му бою? Мені здається, що його 21 або 22 бій був за титул Британської Співдружності. Він каже, що Джошуа уникає, ухиляється від бою... Пішов ти н***й, приятелю", - цитує Хірна VRinge.

Едді Хірн

Новини Названі суперники Джошуа на найближчий бій

Деонтей Уайлдер The Sun

При цьому британський промоутер спростував слова Льюїса про те, що Уайлдеру свідомо пропонували занадто мало грошей за бій з Джошуа, щоб той відмовився від пропозиції.

"Він каже, що їм потрібно запропонувати 70 на 30, 65 на 35. Ми все це зробили", - прокоментував ситуацію Хірн.

Едді Хірн і Ентоні Джошуа

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер українського боксера Олександра Усика Едді Хірн прокоментував чутки щодо найближчого бою свого підопічного.

Британський фахівець здивувався інформації про те, що суперником нашого боксера можуть стати росіянин Олександр Повєткін або кубинець Луїс Ортіс.

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