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23 грудня • оновлено в 23:40
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Підсуджували росіянину: двох суддів відсторонили від боксу

1.3т
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Федерація боксу Росії (ФБР) прийняла рішення про дискваліфікацію двох арбітрів після скандалу в поєдинку між Дмитром Кудряшовим з РФ та Вацлавом Пейсаром з Чехії.

Бій завершився перемогою росіянина роздільним рішенням суддів (97-92, 92-97, 95-94), що викликало обурення серед вболівальників. В результаті ФБР відсторонила від боксу арбітрів, які зарахували перемогу Кудряшову.

Дмитро Кудряшов

Дмитро Кудряшов

Федерація боксу Росії

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Російського боксера побили в Москві в першому раунді

"Департамент професійного боксу Федерації боксу Росії виконав рішення апеляційної комісії №5 від 23.12.2019 та дискваліфікував ліцензованих суддів Іраклія Гівієвича Малазонію та Семена Івановича Стахєєва терміном на 1,5 року без права оскарження на підставі незадовільною роботи при винесенні результатів поєдинку Кудряшов – Пейсар", – йдеться в офіційному релізі федерації.

Підсуджували росіянину: двох суддів відсторонили від боксу

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Денис Лебедєв розгромно програв екссупернику Олександра Усика Табісо Мчуну з ПАР.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Місце
Росія Красноярськ
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Червоний Данило
Червоний Данило
раз кац-апы не могут брать победы мельдонием, так хоть ложью в судействе! вот тв-ари ватные! бес-толочь!
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