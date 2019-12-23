Підсуджували росіянину: двох суддів відсторонили від боксу

Федерація боксу Росії (ФБР) прийняла рішення про дискваліфікацію двох арбітрів після скандалу в поєдинку між Дмитром Кудряшовим з РФ та Вацлавом Пейсаром з Чехії.

Бій завершився перемогою росіянина роздільним рішенням суддів (97-92, 92-97, 95-94), що викликало обурення серед вболівальників. В результаті ФБР відсторонила від боксу арбітрів, які зарахували перемогу Кудряшову.

Дмитро Кудряшов Федерація боксу Росії

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"Департамент професійного боксу Федерації боксу Росії виконав рішення апеляційної комісії №5 від 23.12.2019 та дискваліфікував ліцензованих суддів Іраклія Гівієвича Малазонію та Семена Івановича Стахєєва терміном на 1,5 року без права оскарження на підставі незадовільною роботи при винесенні результатів поєдинку Кудряшов – Пейсар", – йдеться в офіційному релізі федерації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин Денис Лебедєв розгромно програв екссупернику Олександра Усика Табісо Мчуну з ПАР.

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