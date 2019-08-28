"Підходить до кінця": Ломаченко знову заговорив про завершення кар'єри

Українець Василь Ломаченко зізнався, що не збирається наслідувати приклад легендарного Менні Пакьяо і боксувати до 40 років.

Наш співвітчизник відзначив, що його мета – стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі, після чого, можливо, він задумається про завершення кар'єри.

Василь Ломаченко

"Я не хочу продовжувати кар'єру так само довго, як Пакьяо. Це занадто. Я тренуюся з чотирьох років. Я народився боксером. Все завжди підходить до кінця. Хочу полювати, ловити рибу кожен день. Зараз не можу це робити, тому що тренуюся . Моя мотивація, моя мета – чотири пояси в легкій вазі. Не знаю, що буде після цього. Зараз залишилися ще два титули", – сказав Ломаченко в інтерв'ю ВВС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Ломаченко відзначав, що в його ваговій категорії важко боксувати до 35-40 років, так як спортсмен з роками втрачає в русі.

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