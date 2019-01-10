''Підготуватися складно'': Павлік захопився Ломаченком

Екс-чемпіон світу в середній вазі Келлі Павлік захопився українцем Василем Ломаченком. Американець відзначив сильні якості нашого боксера.

"Ломаченко – це хлопець, який постійно рухається, постійно за тобою. Його атлетизм неймовірний. Зазвичай як ти готуєшся до бою? Ти дивишся, що цей хлопець робить добре, а що погано, але до Ломаченка підготуватися складно. Він б'є з різних кутів. Спочатку він робить одне, а через момент уже зовсім інше", - цитує Павліка XSPORT.

Келлі Павлік BoxingScene

При цьому американський боксер упевнений, що знайдеться суперник, здатний здолати Василя.

"Його зможе побити хлопець, який вийде з розумінням того, що може отримати, але повинен вдарити у відповідь. Хлопець, який буде готовий битися брудно, терпіти", - охарактеризував потенційного переможця Ломаченка Павлік.

Нагадаємо, що Василь зазнав однієї поразки у професійній кар'єрі. У своєму другому поєдинку за титул чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської організації в напівлегкій вазі Ломаченко програв Орландо Салідо. На записках більшості суддів перемогу здобув мексиканець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер чемпіона світу в легкій вазі Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) і Всесвітньої боксерської організації (WBO) Василя Ломаченка Боб Арум розповів про наступний поєдинок свого підопічного.

Суперником українця може стати боксер з Росії Іса Чанієв, який проведе бій проти ганця Річарда Коммі за вакантний титул Міжнародної боксерської федерації (IBF).