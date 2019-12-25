"Підбухнув": Дерев'янченко посміявся над боєм з Головкіним

Український боксер Сергій Дерев'янченко епічно прокоментував бій з легендарним казахстанським чемпіоном Геннадієм Головкіним.

Поєдинок нашого середньоваговика з GGG відбувся 6 жовтня і завершився спірною перемогою казаха – 114-113, 115-112, 115-112. В інтерв'ю YouTube-шоу "Від душі в душу" Сергій зі сміхом відреагував на питання про синці на обличчі.

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"У мене ще не відійшли повністю синці на обличчі? Ні, це я підбухнув. Уже місяць... І не може ніяк зійти. І все спихають на бій: це ще не пройшло. Хто не курить і не п'є, результату не дає", – сказав Дерев'янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий російський боксер Дмитро Кудряшов здобув скандальну перемогу на чехом Вацлавом Пейсаром, після якого від боксу було відсторонено двох суддів.

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