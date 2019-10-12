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12 жовтня • оновлено в 15:04
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Український боксер нокаутом захистив титул чемпіона світу - опубліковано відео

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Українець Петро Іванов (11-0-2, 7 КО) впевнено захистив титул чемпіона світу за версією WBC серед молоді у 2-iй середній вазі (до 76,2 кг).

На вечорі боксу в Карлсруе (Німеччина) 23-річний уродженець Ніжина здолав представника Словаччини Володимира Белуйскі (7-3-1, 5 КО).

Українець весь бій володів ініціативою, не давши опоненту нi єдиного шансу. Не найбільш напружена зустріч завершилася технічним нокаутом у п'ятому раунді.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Іванов завоював свій титул в грудні 2018-го. На вечорі боксу у французькому Леваллуа-Перре наш молодий співвітчизник сенсаційно нокаутував непереможного місцевого бійця Луї Тутена (12-1, 11 КО).

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Особа
боксер Петро Iванов
Місце
Німеччина
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