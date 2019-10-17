Трагедія на вечорі боксу Усика: смертельний удар потрапив на відео

Американський боксер Патрік Дей помер в лікарні Чикаго через чотири дні після поєдинку з Чарльзом Конуеллом в андеркарті дебютного бою Олександра Усика в хевівейте.

У мережі з'явилося відео трагічного моменту, що сталося в 10-му раунді. В один з моментів Конуелл жорстким ударом відправив Дея в нокаут, після чого рефері одразу покликав бригаду медиків на ринг. 27-річний Патрік покинув ринг на ношах і був терміново госпіталізований.

Лікарі в госпіталі ввели його в кому, зробили операцію на мозку, але врятувати так і не змогли

Новини Усику готують підставу з чемпіонським боєм

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик (17-0, 13 КО) перемогою технічним нокаутом дебютував в суперважкому дивізіоні. Наш співвітчизник в США легко розібрався з місцевим ветераном Чаззом Візерспуном (38-4, 29 КО).

Перед боєм українські вболівальники, які прийшли на Wintrust Arena підтримати свого боксера, разом з солістом фантастично виконали гімн нашої країни.

Після поєдинку Олександр прокоментував свій успіх, заявивши що йому довелося понервувати.

Пізніше були опубліковані кращі моменти зустрічі Усик - Візерспун і повний запис бою.

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