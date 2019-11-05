Перший у світі! Ломаченко встановив вражаюче досягнення

Українець Василь Ломаченко став першим боксером за тривалістю перебування в статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулу.

31-річний уродженець Білгород-Дністровського утримує титул 5 років і 4 місяці з червня 2014 року, коли він добув пояс WBO в напівлегкій вазі в поєдинку проти американця Гері Рассела.

31 серпня Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

18 вересня Василь підписав нову 4-річну угоду з промоутерською компанією Top Rank.

24 жовтня Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.

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