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5 листопада • оновлено в 23:44
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Перший у світі! Ломаченко встановив вражаюче досягнення

Перший у світі! Ломаченко встановив вражаюче досягнення
Наш співвітчизник очолив унікальний рейтинг
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Українець Василь Ломаченко став першим боксером за тривалістю перебування в статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулу.

31-річний уродженець Білгород-Дністровського утримує титул 5 років і 4 місяці з червня 2014 року, коли він добув пояс WBO в напівлегкій вазі в поєдинку проти американця Гері Рассела.

Перший у світі! Ломаченко встановив вражаюче досягнення

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"Прошу всіх": WBC поставив на місце критиків Ломаченка

31 серпня Василь Ломаченко завоював три чемпіонські пояси в легкій вазі (WBC, WBA, WBO), перемігши одноголосним рішенням суддів британця Люка Кемпбелла.

18 вересня Василь підписав нову 4-річну угоду з промоутерською компанією Top Rank.

24 жовтня Всесвітня боксерська рада оголосила про присвоєння Ломаченку звання "особливого" чемпіона (Franchise Champion) WBC.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особа
Василь Ломаченко
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