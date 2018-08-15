Перший в історії! Ломаченко встановив унікальний рекорд

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) став першим в історії України спортсменом, кількість фоловерів якого в Instagram склала 1 мільйон осiб. Про унікальний рекорд у себе в акаунті написав сам боксер.

"Спасибі вам! #teamLOMA", - подякував фоловерам Ломаченко.

Новини Ломаченко став суперчемпіоном за версією WBA

Нагадаємо, що Ломаченко 13 травня завоював історичний чемпіонський пояс у бою з Хорхе Лінаресом. Пізніше українець заявив, що неправильно діяв у цьому поєдинку.

У свою чергу Лінарес тоді визнав силу Василя Ломаченка, відзначивши низку сюрпризів у діях українського чемпіона.

Зараз Ломаченко проходить відновлення після операції на плечі і у вільний час голими руками забиває цвяхи в стіни.