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Перший в історії! Ломаченко встановив унікальний рекорд

22.3тЧитати новину російською

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) став першим в історії України спортсменом, кількість фоловерів якого в Instagram склала 1 мільйон осiб. Про унікальний рекорд у себе в акаунті написав сам боксер.

"Спасибі вам! #teamLOMA", - подякував фоловерам Ломаченко.

1,000,000 followers! Thank you! #teamLOMA

Публікація від LOMA (@lomachenkovasiliy)

Новини
Ломаченко став суперчемпіоном за версією WBA

Нагадаємо, що Ломаченко 13 травня завоював історичний чемпіонський пояс у бою з Хорхе Лінаресом. Пізніше українець заявив, що неправильно діяв у цьому поєдинку.

У свою чергу Лінарес тоді визнав силу Василя Ломаченка, відзначивши низку сюрпризів у діях українського чемпіона.

Зараз Ломаченко проходить відновлення після операції на плечі і у вільний час голими руками забиває цвяхи в стіни.

Особа
Василь Ломаченко
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